На Ставрополье девушка жестоко зарезала подругу из-за сексуальных домогательств

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел вечером 10 октября 2019 года в городе Светлограде Ставрополья. Там 30-летняя местная жительница пригласила к себе домой свою знакомую.

Девушки распивали спиртные напитки, болтая за столом. Чуть позже девичьи разговоры закончились ссорой, якобы из-за домогательств одной из подруг.

В итоге разрешить конфликт словесно не получилось. Во время конфликта 19- летняя ставропольчанка нанесла собутыльнице 36 ударов ножом по голове и телу. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Против 19-летней ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.