В Ставрополе озеленители высадили более 7 тысяч деревьев в городских лесах

Фото: пресс-служба администрация Ставрополя

В Ставрополе в этом году в городских лесах высадили более 7 тысяч деревьев в рамках патриотической акции «Сад памяти» и ещё около 4 тысяч – в парках и скверах краевой столицы.

Кроме этого, в 2020 году высадили 100 молодых лип и кленов и около 700 кустарников.

Уникальное цветочное оформление краевой столицы отмечают все жители и гости Ставрополя. В этом году более 160 тысяч растений поучаствовали в создании дизайнерских клумб. Это бегония, агава, хлорофитум, виола, маргаритка, незабудка и другие.

А для декорирования архитектурно-художественного облика города высадили 185 тысяч ковровых растений.

Всего же, с начала весенне-летнего периода в этом году ставропольские клумбы украсили полмиллиона цветов. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край получит еще 12 миллионов на бесплатные лекарства для льготников. Средства могут быть направлены на обеспечение льготников: бесплатными лекарствами, лечебным питанием, медицинскими изделиями.

Средства регионам выделили из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Распространено более 988 миллионов рублей.

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