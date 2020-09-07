В Северной Осетии открыли самую большую в республике школу

Новая гимназия во Владикавказе оснащена в соответствии со всеми современными требованиями. Фото с сайта главы РСО - А.

В торжественном мероприятии приняли участие глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, вице-премьер - полпредставитель РСО - А при президенте РФ Борис Джанаев, зампреды правительства республики Ирина Азимова и Игорь Касабиев, министр образования и науки РСО - А Людмила Башарина, министр строительства и архитектуры РСО - Алания Артур Тотиков, председатель Всеосетинского народного общественного движения «Стыр Ныхас» Руслан Кучиев, глава муниципального образования Владикавказа Русланбек Икаев и глава АМС Владикавказа Тамерлан Фарниев.

- Уверен, в новой школе у ребят будет возможность раскрыть свой личностный потенциал, педагоги будут способствовать их стремлению к новым знаниям, духовному росту, здоровому образу жизни. Благодарю всех, кто причастен к строительству и открытию новой современной школы. Дорогие друзья! Наши дети - это будущее Северной Осетии и России. И мы, старшие, должны приложить максимальные усилия для их полноценного развития на всех уровнях. Дорогие друзья, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов на пути к знаниям! - обратился к собравшимся Вячеслав Битаров.

Новая гимназия «Диалог» построена и оснащена с учетом всех последних технологий. Здесь предусмотрено все для комфортной работы учителей и качественного образования учеников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и прекрасная учебная инфраструктура, и современное пространство для общения.

На базе школы создан первый в Северной Осетии Центр цифрового образования «IT-куб». Также в распоряжении учеников: вестибюльная группа, библиотека, актовый зал на 660 мест, столовая на 550 посадочных мест, комплекс из двух спортзалов. Предусмотрены в новой гимназии кабинеты психолога и логопеда.

Строительство объекта велось в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования», входящих в федеральный проект «Современная школа».

Напомним, в 2020 году в системе образования Северной Осетии появятся 5 школ на 2850 мест. За счет федеральных средств капитально ремонтируются 11 школ. Также начнут функционировать 42 центра цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» (в прошлом году открыли 17).

Новый импульс к развитию получила система допобразования. В ближайшие дни в Моздоке торжественно откроют «Кванториум». Также для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, будет работать «Мобильный Кванториум».