На Ставрополье польет осенний дождь с грозой

На Ставрополье в понедельник ожидают дождь с грозой. Осадки будут кратковременными и локальными, но закончатся только к вечеру. Об этом сообщает ставропольский Гидрометцентр.

Температура днем будет колебаться от 25 до 30 градусов. Ночью на 8 сентября похолодает до 14-15 градусов. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду. Во вторник осадков не прогнозируется.

- По данным метеорологических наблюдений в крае отмечался дождь количеством осадков 0,0-12 мм. Днем в северо-западных районах местами отмечалась гроза. Максимальная температура воздуха днем 6 сентября была 21-30 градусов, в восточной части края местами до 32 градусов, минимальная в ночь на 7 сентября 14-20 градусов, в Кисловодске 12 градусов, - следует из отчета Гидрометцентра о минувшем дне.