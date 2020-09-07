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Житель Ставрополья незаконно получил около миллиона рублей выплат по инвалидности

Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат»

Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

51-летний житель села Соломенского Степновского района стал фигурантом уголовного дела.

Предприимчивый мужчина предоставил в государственное учреждение заведомо ложные сведения о наличии у него заболевания, дающего право на социальные выплаты.

Так, за шесть лет ставрополец незаконно получил около одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье девушка жестоко зарезала подругу из-за сексуальных домогательств. Во время конфликта 19- летняя ставропольчанка нанесла собутыльнице 36 ударов ножом по голове и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

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