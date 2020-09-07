На Ставрополье загадочно найденная 3-летняя девочка остается с матерью

Ребенка нашел пастух

Маленькую девочку искали 3 дня в Александровском районе Ставропольского края. Утром 1 сентября 3-летняя малышка ушла из дома в селе Северное и была найдена случайно лишь 4 числа. Девочку на горе всего в 500 метрах от населенного пункта нашел пастух. Несмотря на то, что шли 4 сутки поисков, ребенок выглядел совершенно здоровым. Даже признаков обезвоживания не нашли. Но девочку все же отвезли в больницу. Как узнала «КП-Северный Кавказ», там же ребенок остается и сегодня:

- Девочка находится в больнице с матерью, - прокомментировали следователи.

Возбужденное 1 сентября уголовное дело все еще расследуется. С пропажей и странным обнаружением ребенка возникло множество вопросов к семье девочки. Местные жители говорят, что потеряшку просто подкинули, потому что то место, где ее нашел пастух, просматривали 18 добровольцев. Да и не мог 3-летний ребенок в легкой одежде безболезненно перенести три холодные ночи.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Пряталась в горах»: пастух нашел пропавшую на Ставрополье 3-летнюю девочку

С малышкой, которую искали четверо суток, все хорошо (подробнее)