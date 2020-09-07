На Ставрополье пьяный водитель с детьми-пассажирами протаранил патрульную машину

Наряд ДПС поздно вечером в Буденновском районе заметил отечественную легковушку, которая маневрировала из стороны в сторону по проезжей части.

Манера вождения привлекла внимание полицейских, и по громкой связи водителю дали требование остановиться. Сначала автолюбитель свернул на обочину, однако, затем, едва не сбив автоинспектора, развернулся и попытался скрыться. На заднем сидении были маленькие дети.

Проехав несколько метров до следующего перекрестка, нарушитель не справился с управлением и въехал в зеленые насаждения.

Он снова попытался уехать, при этом сдал назад и ударил патрульный автомобиль. При задержании водитель попытался оказать сопротивление и закрылся в автомобиле.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Дебоширом оказался 26-летний местный житель, который, как выяснилось, два дня назад купил автомобиль. Из-за имеющихся признаков опьянения ему предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Сначала парень отказался, а затем согласился. Прибор показал наличие более 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

На него составили 6 административных материала. Водителю грозит лишение прав, денежный штраф в общей сложности порядка 30 тысяч рублей, до 15 суток административного ареста.

Также в гражданском порядке он будет нести ответственность за повреждение патрульного автомобиля.

По факту происшествия также будет направлено сообщение в отдел по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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