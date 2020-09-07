В Ставрополе отработали половину обращений на прямую линию губернатора

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В Ставрополе 7 сентября прошло еженедельное совещание в региональном кабмине. Глава края поручил руководителям министерств и ведомств, а также главам районов Ставрополья включать обращения в план ежедневной работы.

Губернатор подчеркнул, что реагировать на запросы от населения следует на всех уровнях незамедлительно.

— Люди верят только в наши действия. Вопросов и жалоб станет меньше, если мы всегда будем отрабатывать их эффективно. И будем незамедлительно реагировать на любые факты несправедливого отношения к людям, — объяснил Владимир Владимиров.

Обращения, поступающие на прямые линии губернатора, глава края держит на контроле. Как прозвучало около половины из них уже выполнено, остальные находятся в работе. Большая часть просьб наших земляков связана с работой жилищно-коммунального комплекса и водоснабжением сел края.

Напомним, во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане также спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия.

На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.

- Такие решения принимать нельзя сразу. Еще прошу немного подождать. У нас с вами за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных, - объяснил губернатор.

Владимир Владимиров просит жителей региона с пониманием отнестись к этим мерам. Что касается открытия больших кинозалов, то губернатор ответил, что они откроются позже обычных.

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