На Ставрополье более 50 тысяч жителей получат качественное водоснабжение

Качественное водоснабжение получат 56 тысяч жителей Ставрополья, проживающих в нескольких селах края. Там по федеральной программе построят пять объектов водоснабжения за 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Строительство двух объектов уже готово к старту. Это подводящие водоводы протяженностью порядка 6 км для микрорайонов №8 и 9 в селе Кочубеевском и реконструкция разводящих сетей водоснабжения протяженностью 1,3 км села Солдато-Александровское.

Еще три объекта в Георгиевском городском круге, Новоселицком и Курском районах получили положительное заключение экспертизы и ждут разрешения на строительство.

В частности, в станице Георгиевской Георгиевского горокруга и в поселке Рощино Курского района планируется строительство разводящих сетей водопровода: 2,8 км в ст. Георгиевской (второй этап строительства) и 4 км в п. Рощино.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что обращения, поступающие на прямые линии губернатора, глава края держит на контроле. Как прозвучало около половины из них уже выполнено, остальные находятся в работе. Большая часть просьб наших земляков связана с работой жилищно-коммунального комплекса и водоснабжением сел края.

Напомним, во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане также спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия.

На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.