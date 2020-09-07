На Ставрополье напомнили, что еще можно подать заявление на поддержку семей с детьми

Всего за период пандемии ставропольские семьи получили меры господдержки на более 511 000 детей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Краевое отделение Пенсионного фонда России проинформировало семьи, которые ещё не получили выплаты на детей, что крайний срок подачи заявлений на их предоставление истекает 30 сентября.

Напомним, что по решению президента РФ родители с детьми от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату 10 000 рублей, а с детьми до 3 лет - на ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка.

Подать заявление еще не поздно в электронном виде в Личном кабинете на Портале госуслуг, а также обратившись лично в Пенсионный фонд России или ближайший МФЦ.

Дополнительную выплату за июль в размере 10 000 рублей ПФР оформляет беззаявительно на основе ранее принятых решений о выплатах 5000 рублей и 10 000 рублей.

Всего за период пандемии ставропольские семьи получили меры господдержки на более 511 000 детей.