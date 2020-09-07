На Ставрополье на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами предусмотрено 9 млн рублей

Так, в этом году свое жилье при поддержке государства могут приобрести 15 инвалидов и семей с детьми-инвалидами Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой Минстрой реализует мероприятия по предоставлению субсидий на приобретение жилья для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.

В этом году Ставропольскому краю на эти цели из федерального бюджета выделили почти 9 млн рублей. Размер одной субсидии составляет 572 тыс. рублей.

Таким образом, в этом году свое жилье при поддержке государства могут приобрести 15 инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

- Приобрели недвижимость уже две семьи, еще четыре договора на покупку жилья находятся на оформлении. Субсидия предоставляется в соответствии с очередностью граждан в сводном списке, - подчеркнул министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что краевое отделение Пенсионного фонда России проинформировало семьи, которые ещё не получили выплаты на детей, что крайний срок подачи заявлений на их предоставление истекает 30 сентября.

Напомним, что по решению президента РФ родители с детьми от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату 10 000 рублей, а с детьми до 3 лет - на ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка.