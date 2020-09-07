Северный Кавказ признали самым некурящим в России округом

Статистики рассказали, в каких регионах России больше и меньше всего курят. Весь антитабачный рейтинг заняли республики Северного Кавказа, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Росстат.

Согласно данным на 2019 год, только 5,7% населения Ингушетии потребляет табак. Чуть больше в Дагестане и Чечне: 10,4% и 10,2% соответственно. Следом идут Северная Осетия (12,5%) и Кабардино-Балкария (17,3%).

Отметим, что потребителями табака в России являются 24% населения. Больше всего курят на Чукотке (39%), в Еврейском автономном округе (37,3%) и в Забайкальском крае (36,3%).