На Ставрополье без вести пропала 15-летняя школьница Анна Валешная

Анна Валешная. Фото: пресс-служба МВД по СК

15-летняя школьница Анна Валешная пропала без вести на Ставрополье. Девушку в последний раз видели 4 сентября, когда она вышла из своего дома в Пятигорске. Об этом сообщает полиция курортного города.

На вид Анне 14-15 лет. Худощавого телосложения со светлыми волосами подкрашенными рыжим и голубыми глазами. Выходя из дома она одела простые синие джинсы, толстовку красного цвета и кроссовки на белой платформе.

Всех, кто видел похожую девушку просят немедленно обращаться в полицию города Пятигорска по номерам +7 (8793) 369-250, +7 (8793)369-359, а также 02 или 102 с мобильного телефона.

Отметим, что поисковой отряд «Лиза Алерт» и волонтеры к поискам пока не подключились. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией.