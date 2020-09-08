На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 124 человека

За последние сутки выписано ещё 146 человек. Всего в регионе уже проведено почти 435 тысяч исследований на коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился у 124 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 13002. Победить болезнь смогли 8839 человек.

По словам Владимира Владимирова, число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, вновь увеличилось.

За последние сутки выписано ещё 146 человек. Всего в регионе уже проведено почти 435 тысяч исследований на коронавирус. Тем, у кого диагностирована инфекция, оказывается медицинская помощь.

- Необходимые ресурсы для этого в крае есть. Но, к сожалению, в отдельных случаях медицина не всесильна.

За прошедший день скончались два человека с подтверждённым диагнозом. Число умерших от коронавируса в регионе достигло 254. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из Ставрополя убрали десять комбустиологических коек. Места для пациентов с ожогами перевезли в Труновский район. Им присвоили межмуниципальный статус, сказано в сообщении управления по информационной политике Правительства Ставропольского края.