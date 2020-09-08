В Ставрополе жительница элитного ЖК несколько недель ждала подачу горячей воды

В инстаграм госжилинспекции написала жительница многоквартирного дома № 29/1 в элитном ЖК, расположенного в Ставрополе. Она рассказала, что после планового отключения уже неделю ждет появления горячей воды в своей квартире.

Ставропольчанка вызывала сантехника, он заменил регулятор давления, после чего напор улучшился, но «вода как была холодная, так и осталась».

олее того, у жильцов нескольких вышерасположенных квартир тоже возникли трудности с горячим водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.

Получив сигнал, инспектор связался с управляющей домом. Выяснилось, что о проблеме с ГВС управляющей компании известно, сотрудники занимаются выяснением причины отсутствия горячей воды.

В короткие сроки УК удалось устранить неисправность и восстановить горячее водоснабжение у всех жильцов.

– Нормативными актами запрещено отключать горячее водоснабжение для проведения профилактических работ дольше, чем на 14 дней (срок может быть увеличен при проведении капитального ремонта). При аварийной ситуации проблема с ГВС должна быть устранена в течение трех суток. Если сроки вышли, а воды все еще нет, обращайтесь в управляющую компанию с претензией, а в случае ее бездействия – в госжилинспекцию, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.