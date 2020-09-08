Дума Ставрополья хочет убрать платные парковки у больниц и школ

В Думу Ставропольского края внесли предложение убрать платные стоянки около больниц и школ. Инициатором законопроекта стал депутат из Ессентуков Александр Сысоев, следует из пояснительной записки.

Платные парковки должны быть запрещены на территории, прилегающей к объектам. Это следует из текста документа. В первую очередь речь идет о детских садах, общеобразовательных и медицинских учреждениях, а также о зданиях органов местного самоуправления.

Если инициативу примут, тратиться не придется. Идея на рассмотрении.