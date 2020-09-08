В Ессентуках рассказали, чем кормят детей в школах

Для оценки качества питания и соблюдения требований Роспотребнадзорак работникам образования подключился родительский контроль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На сегодняшний день горячее питание в Ессентуках получают более 150 начальных классов городских школ. Так, с сентября ученикам первой смены на завтрак предлагают горячее блюдо и напиток.
Во второй смене - обед из двух блюд с обязательным первым. Перед началом учебного года усилили пищеблоки, столовые привели в соответствие с требованиями Роспотребнадзора по профилактикекоронавирусной инфекции.
Школьники питаются строго по графику, по одному классу на каждой перемене. Обслуживают детей работники столовой.
Для оценки качества питания и соблюдения требований Роспотребнадзорак работникам образования подключился родительский контроль.
Первое анкетирование родителей и школьников в Ессентуках планируется провести через 10 дней.