В Ессентуках рассказали, чем кормят детей в школах

Для оценки качества питания и соблюдения требований Роспотребнадзорак работникам образования подключился родительский контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день горячее питание в Ессентуках получают более 150 начальных классов городских школ. Так, с сентября ученикам первой смены на завтрак предлагают горячее блюдо и напиток.

Во второй смене - обед из двух блюд с обязательным первым. Перед началом учебного года усилили пищеблоки, столовые привели в соответствие с требованиями Роспотребнадзора по профилактикекоронавирусной инфекции.

Школьники питаются строго по графику, по одному классу на каждой перемене. Обслуживают детей работники столовой.

Для оценки качества питания и соблюдения требований Роспотребнадзорак работникам образования подключился родительский контроль.

Первое анкетирование родителей и школьников в Ессентуках планируется провести через 10 дней.