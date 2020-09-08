В Ставрополе жильцам многоэтажек назовут даты замены лифтов

В домах Ставропольского края в 2020 году планируют поменять 411 лифтов. Региональное министерство ЖКХ подготовит графики замены лифтов в многоэтажках. Сроки замены подъемников должны соответствовать нормативам.

О том, когда именно заменят лифты, жильцов многоэтажек должны проинформировать. Такое поручение во время еженедельного совещания дал губернатор Ставрополья.

Он добавил, что на эту тему поступает много справедливых вопросов, в том числе, на «Прямую линию».

- Эти графики должны быть известны жильцам, и люди должны понимать, на какой срок остановлен лифт в их доме. Вплоть до точной даты запуска нового лифта в каждом конкретном случае, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал земляков пройти вакцинацию против гриппа.

- Делаю такую прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть гриппом самому. Тем более, в нынешнем очень непростом эпидсезоне. Сегодня это очень важно здоровья, - сообщил Владимир Владимиров.