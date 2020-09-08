«Не рассчитал дистанцию»: заговорил виновник ДТП с маршруткой в КБР

Фото с места аварии

В Кабардино-Балкарии утром 8 сентября произошло массовое ДТП с участием пассажирской «ГАЗели». Как рассказали ранее в полиции, водитель «Нивы» ехал по трассе «Баксан-Прохладный» и на 33-м километре выскочил на «встречку», столкнувшись с маршруткой. «ГАЗель» по инерции врезалась в иномарку.

- Со слов водителя «Нивы», он не рассчитал дистанцию до встречного транспорта, когда совершал манёвр обгона, - уточняют в настоящий момент в МВД республики.

В полиции сообщают о 12 пострадавших, включая ребенка, в экстренных службах — о 15. Погибших, к счастью, нет.