Бизнесмена со Ставрополья посадили за взятку сотруднику ФСБ

На Ставрополье закончилось судебное разбирательство дела Магомедова. Компании предпринимателя - ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой» - хотели дать взятку сотруднику ФСБ за прекращение проверки. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

В июне 2019 года правоохранительные органы начали проверку по факту хищения средств ООО «РН-Ставропольнефтегаз» представителями фирм Магомедова. «Регион Спец Экология» и «Югстрой» в этот момент рекультивировали нефтезагрязненные земли и выполняли строительно-монтажные работы. Чтобы покончить с проверкой, бизнесмен попытался подкупить сотрудника ФСБ.

Взятку в 19,9 млн рублей задокументировали, против предпринимателя возбудили уголовное дело по пятой части 291 статьи УК РФ. Мировой суд оштрафовал компании Магомедова на 20 млн рублей за дачу "незаконного вознаграждения от имени юридлица в крупном размере". А самого предпринимателя осудили на 4,5 года строгого режима. 19,9 млн рублей, которые были предметов взятки, ушли в государственную казну.