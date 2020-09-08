Вице-спикер Думы Ставрополья испытает на себе вакцину от коронавируса

Вице-спикер Краевой Думы Александр Кузьмин испытает вакцину от коронавируса на себе. Чиновник хочет доказать населению Ставрополья, что российский препарат безопасен. Об этом Кузьмин рассказал в социальных сетях.

- В России разработали прививку ковида, она прошла испытания и проверку Росздравнадзора. Вакцину уже отправляют в регионы России, в том числе в СКФО. Надеюсь, скоро она будет в Ставропольском крае, - сказал Кузьмин.

После вакцинации в организме человека вырабатываются антитела, приводит выводы ученых Кузьмин. Правда, некоторая часть населения скептически относятся к вакцинации. Вице-спикер Думы Ставрополья решил на личном примере показать, что прививка от коронавируса безопасна и эффективна.

- Пройдя обследования у врачей, получив их разрешение, я хочу привиться этой вакциной и на своем примере показать, что она нужна для нашего общества, для всего Ставропольского края. Если хотите, считайте меня добровольцем, - заключил чиновник.

По последней информации, озвученной губернатором Владимиром Владимировым во время прямой линии, вакцина приедет на Ставрополье в октябре.