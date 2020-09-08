На Ставрополье медучреждения получат средства индивидуальной защиты еще на 27 млн рублей

Больницы края своевременно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты как за счет собственных средств, так и централизованно за счет средств федерального бюджетов Фото: архив "КП"

На Ставрополье проводятся очередные аукционные процедуры на приобретение средств индивидуальной защиты по заявкам медорганизаций.

Стоимость приобретения из краевой казны составит 27 млн рублей, что позволит обеспечить медиков необходимыми средствами защиты на несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике правительства Ставрополья.

Больницы края своевременно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты как за счет собственных средств, так и централизованно за счет средств федерального бюджетов.

На сегодняшний день затраты на приобретение СИЗ уже составили 60 млн рублей из средств федерального центра и 44 млн рублей из бюджета региона.

Закуплены сотни тысяч обеспечивающих безопасность медиков средств. Только одних защитных костюмов, комбинезонов, халатов приобретено около 200 тысяч.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал земляков пройти вакцинацию против гриппа. По словам главы региона, сегодня это очень важно для здоровья.