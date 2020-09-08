В Ставрополе пройдет общегородской субботник на кладбище

В Ставрополе 11 сентября стартует цикл экологических мероприятий по уборке и приведению в порядок захоронений в рамках проекта «Чистая Память».

В этом году открытие сезона субботников начинается с уборок захоронений на Успенском и Даниловском кладбищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Место и время проведения:

- Успенское кладбище (Храм Успения Божией Матери) - начало в 10:00, сбор у ворот входа на территорию кладбища;

- Даниловское кладбище (ул. 8 Марта, 133) - начало в 9:00, сбор у салона ритуальных услуг "Обелиск".

Горожане, желающие помочь, могут присоединиться к мероприятиям.

В связи с эпидемиологической обстановкой для участия нужно предварительно записаться по телефону Центра патриотического воспитания молодёжи - 8 (8652) 257 757.