ВТБ на Ставрополье увеличил объем выдачи ипотеки на треть

ВТБ в Ставропольском крае по итогам восьми месяцев 2020 года нарастил объем ипотечных продаж до 4 млрд рублей, что на 33% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель банка в регионе с начала года увеличился на 18% и на первое сентября составил 16 млрд рублей.

За январь-август ВТБ на Ставрополье выдал порядка 2,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 27% больше, чем в 2019 году. Средняя стоимость квартиры, оформляемой в ипотеку, составила 1,7 млн рублей.

В рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ выдал жителям Ставропольского края более 240 льготных кредитов на общую сумму 451 млн рублей. Средняя сумма займа составила порядка 1,8 млн рублей.

Напомним, программа позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках предложения, для СКФО составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил, что «государственные программы субсидирования ипотечных кредитов и комфортный уровень ставок серьезно повысили доступность ипотеки для наших клиентов»:

- Ставропольцы активно используют возможность приобрести собственное жилье за счет ипотечных средств. Так, только в июне-августе объём продаж жилищных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на треть, до 1,7 млрд рублей. Добавлю, что также заметно вырос спрос на программы рефинансирования - активно снижали долговую нагрузку те, кто покупал недвижимость на пике процентных ставок по займам. С начала года на эти цели банк предоставил населению Ставропольского края порядка 1 млрд рублей.