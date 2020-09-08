Впервые за 60 лет в селе Казгулак капитально ремонтируют участковую больницу

Участковая больница в селе Казгулак Туркменского района преображается на глазах. Строители взяли хороший темп. Уже проведена замена коммуникаций и кровли, завершена внутренняя отделка, ведется обшивка сайдингом наружных стен.

Полное завершение строительных работ, а также благоустройство прилегающей территории намечено на конец октября. Финансирование составило 18 млн рублей из средств краевого бюджета.

Стационар сельской больницы включает 9 круглосуточных и 8 коек дневного пребывания. Медучреждение обслуживает около 1200 человек.

В бюджете края в этом году профинансирован капремонт 70 объектов здравоохранения 11 городских и 14 сельских медицинских организаций.

Полным ходом идет ремонт больниц, поликлиник, роддома, стационаров, врачебных амбулаторий, производится замена лифтов. В общей сложности на эти цели предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей, сообщил первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов.

- По всем объектам заключены госконтракты, на половине из них работы уже завершены. Обеспечен должный строительный контроль. Рассчитываем, что до конца года все объекты будут готовы к эксплуатации, - отметил замминистра.

Напомним, что реализация краевой программы «Развитие здравоохранения» рассчитана на период с 2019 по 2024 год.