После ДТП с маршруткой в КБР 3-летний ребенок попал в больницу

Фото с места аварии

В аварии с пассажирской маршруткой в Кабардино-Балкарии, по информации Минздрава республики, пострадали 13 человек - это 9 женщин, три мужчины и один ребенок.

- Мальчик трех лет госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу с состоянии средней тяжести, его жизнь вне опасности. В реанимации Республиканскои клинической больницы один человек, шесть пострадавших в тяже лом состоянии с травмами различной степени тяжести, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе министерства здравоохранения КБР.

Еще четверо - находятся в Центральной районной больнице Баксана в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина с незначительными травмами от госпитализации отказалась.

- Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле, - комментируют в ведомстве.

ДТП произошло утром 8 сентября в Баксанском районе. Водитель "Нивы" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с "ГАЗелью". Маршрутка по инерции врезалась в двигавшийся "Мерседес". Сообщалось о 15 пострадавших.