В Дагестане росгвардеец спас тонувшего в канале юношу

"Поступок, совершенный старшим сержантом полиции Шихамиром Магомедалиевым, будет примером для жителей нашего города". Фото: Управление Росгвардии по РД

В Дагестане сотрудник межрайонного отдела Росгвардии спас тонувшего в канале имени Октябрьской революции молодого человека. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе управления вневедомственной охраны, после этого старший сержант полиции Шихамир Магомедалиев оказал юноше доврачебную помощь.

- Росгвардеец увидел тонущего в канале человека, находясь на своем дачном участке, - говорят в ведомстве. - Как выяснилось, молодой человек отдыхал с друзьями на берегу и совершил неудачный прыжок в воду, из-за которого оказался частично парализован и не способен самостоятельно выбраться из канала. Друзья не заметили его отсутствия.

Семья спасенного юноши написала письмо на имя начальника дагестанского управления Росгвардии со словами благодарности.

"Мы хотим выразить вам благодарность за высокую подготовку и профессионализм ваших сотрудников. Поступок, совершенный старшим сержантом полиции Шихамиром Магомедалиевым, будет примером для жителей нашего города и заслуживает высочайшей оценки", – сказано в сообщении.