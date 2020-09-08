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В Пятигорске небезопасный маршрут закрыли до устранения недочётов. Речь идёт о межмуниципальном маршруте №18, который соединяет курорт с Предгорным районом.

После обследования дороги составили акт, в котором указано несколько недостатков. Ситуацию взял под контроль губернатор Ставрополья.

А если конкретнее, специалисты нашли следующие недостатки: - отсутствует горизонтальная дорожная разметка на бетонном покрытии участка автодороги подъезд к СНТ «Русь» - а/д Р-217 «Кавказ» до остановки «Бетта» (Предгорный район); - от остановки «Бетта» до конечной остановки (2,1 км) дорожное покрытие выполнено в гравийном исполнении с многочисленными выбоинами и просадками, ширина проезжей части менее 6 м (Предгорный район).

- На личном контроле губернатора находится сложившаяся ситуация по вопросу маршрута № 18 «Микрорайон «Бештау» - Верхний Рынок – Сады (Очистные сооружения)». На данный момент маршрут отменен по причине его небезопасности, - прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске рассказали, как будет работать пассажирский транспорт в День рождения города.

Напомним, что 11 сентября там выступит Елена Темникова, 12 сентября - Юлия Чичерена, DJ Groove и группа Республика, 13 сентября - Александр Панайотов и Игорь Корнелюк.