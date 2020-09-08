На Ставрополье назвали сумму взятки бизнесмена сотруднику ФСБ

Фото: СКР по СК

На Ставрополье рассказали, за сколько Калимулл Магомедов хотел откупиться от проверки. Бизнесмен предлагал 19 млн 985 тысяч рублей и бутылку коньяка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Проверку деятельности двух компаний осужденного - ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой» - начали в 2019 году, передает пресс-служба ФСБ. Поводом стало хищение средств ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (дочернее предприятие "Роснефти"), у которого работали представители фирм Магомедова. Чтобы закончить проверку, мужчина решил купить покровительство у старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по Ставропольскому краю.

- Впоследствии злоумышленник передал оперативнику УФСБ, действовавшему в рамках ОРМ, 19 миллионов 985 тысяч рублей и бутылку коньяка, после чего был задержан сотрудниками спецслужбы, - сообщает пресс-служба СКР по Ставрополью.

Мировой суд оштрафовал компании Магомедова на 20 млн рублей. Самого предпринимателя признали виновным в нарушении части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Его приговорили к 4,5 годам строгого режима. Вся сумма взятки, кстати, ушла в государственную казну.