В Ставрополе продолжается благоустройство сквера в Октябрьском районе

Октябрьский район Ставрополя к своему официальному Дню рождения 18 сентября получит благоустроенный обновлённый сквер у кинотеатра «Ставрополец». Там уже установили детский городок, сделали заезд и парковку, продолжается озеленение.

А ещё смонтировали современную просторную сцену, которую будет видно почти из любого уголка сквера.

В тёплую погоду там будут проходить концерты и другие мероприятия.

Сцена мобильна. С наступлением холодов её можно будет разобрать до весны. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров добавил, что благоустройство ведётся в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. Всего же в этом году в краевом центре благоустроят 5 скверов. На трёх из них работы уже завершены.