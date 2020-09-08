В Северной Осетии открыли первый центр ядерной медицины

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием. Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

В церемонии открытия приняли участие глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов, старший вице-президент компании Артем Мелихов, вице-президент ГК «МедИнвестГрупп» Павел Головин, вице-премьер - полномочный представитель РСО - А при президенте РФ Борис Джанаев, зампредседателя правительства - министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что с открытием центра ядерной медицины решается одна из актуальных задач здравоохранения республики - повышение качества оказания медицинской помощи онкобольным.

- В нашей республике проблема онкозаболеваний стоит очень остро. Число наших граждан, у которых ежегодно диагностируют рак, все еще довольно высокое. Теперь у них появился еще один отличный шанс успешно бороться с этой тяжелой болезнью. Снижение смертности от онкологических заболеваний является одним из приоритетов деятельности руководства республики. Мы и впредь будем принимать меры по улучшению инфраструктуры онкологической помощи населению, по повышению ее качества и доступности, - отметил глава Северной Осетии.

Вячеслав Битаров также поблагодарил руководство ГК «МедИнвестГрупп», которая помогла республике реализовать этот масштабный медицинский проект. По словам президента «МедИнвестГрупп» Сергея Нотова, центр является 18-м в федеральной сети центров диагностики и лечения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи».

- С момента ввода центра в эксплуатация онкологическим пациентам республики больше нет необходимости выезжать за пределы региона для получения услуги диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ. Все пациенты центра смогут получить доступную и качественную медицинскую помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий, - выразил уверенность Сергей Нотов.

В центре можно будет получить услугу диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ, направление на которую выдает республиканский онкологический диспансер. Здесь установлено современное, высокотехнологичное оборудование ПЭТ/КТ сканер Siemens Biograph Horizon-3R и ОФЭКТ/КТ сканер Siemens Symbia Intevo 6.

Объем инвестиций в проект составил более 300 млн рублей. Первых пациентов учреждение примет уже в октябре. Всего центр сможет принимать более 6000 пациентов ежегодно. Стоит отметить, что открытие центра ядерной медицины обеспечит рабочими местами 15 специалистов.