Ремонт Комсомольского пруда в Ставрополе закончат в октябре

Владимир Владимиров проинспектировал работу по реконструкции Комсомольского и Пионерского прудов в Ставрополе. Об итогах проверки губернатор рассказал в социальных сетях.

Глава Ставрополья назвал проект ремонта объектов самым крупным в 2020 году. Осенью основную часть работ закончат.

- Обновлённое место отдыха будет передано горожанам. Но это не значит, что в проекте будет поставлена точка. Рассчитываю, что люди обязательно подскажут, что ещё можно и нужно сделать, чтобы Комсомольский пруд стал ещё лучше и комфортнее. Замечания и предложения обязательно учтём. И доработаем проект с учётом пожеланий жителей Ставрополя, - написал Владимиров.

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