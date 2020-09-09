На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 127 человек

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже превысило деаять тысяч
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился у 127 жителей региона. Число заболевших в крае достигло 13129. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих пациентов с подтвержденным диагнозом.
Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. С медицинского наблюдения в связи с выздоровлением сняты еще 193 человека.
Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже превысило деаять тысяч. В регионе непрерывно продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания. С весны провели почти 440 тысяч тестирований на коронавирус.
- Каждый выявленный факт заражения берётся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Врачи борются за жизнь каждого пациента, - прокомментировал глава региона.
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