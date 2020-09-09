На Ставрополье поймали пьяного водителя в купальном костюме

В Кировском городском округе сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге, ведущей к базе отдыха, остановили отечественную легковушку. За ее рулем был водитель в купальном костюме.

Документов на машину у него не оказалось, но имелись явные признаки опьянения. Полицейские предложили 37-летнему автолюбителю пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Мужчина согласился, потребовал «дудку», но когда ему вручили мундштук от алкотектора, взял свои слова обратно.

Против правонарушителя составили административный материал по статье «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, не имеющим права управления».

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч, либо до 15 суток административного ареста. Машину поместили на штрафную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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