В Ставрополе можно бесплатно получить профессию экскурсовода

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Жителям Ставрополя предлагают получить бесплатно новую профессию. Так, в городе с 25 по 30 сентября начнутся курсы повышения квалификации менеджеров туристических организаций по программе «Организация экскурсионных услуг».
Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, выпускникам этих курсов выдадут удостоверение, свидетельствующее о том, что слушатель освоил основы профессиональной деятельности гида (экскурсовода).
Количество мест ограниченно! Предварительная запись по телефону: 99-07-81.
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