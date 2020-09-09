В Ставрополе можно бесплатно получить профессию экскурсовода

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жителям Ставрополя предлагают получить бесплатно новую профессию. Так, в городе с 25 по 30 сентября начнутся курсы повышения квалификации менеджеров туристических организаций по программе «Организация экскурсионных услуг».

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, выпускникам этих курсов выдадут удостоверение, свидетельствующее о том, что слушатель освоил основы профессиональной деятельности гида (экскурсовода).

Количество мест ограниченно! Предварительная запись по телефону: 99-07-81.

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