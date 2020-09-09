На Ставрополье 9 сентября прогнозируется дождь, гроза, сильный ветер

Что касается краевого центра, то в первой половине дня в городе возможны грозы. Ветер до 11 м/с. Температура воздуха до плюс 26 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным регионального гидрометцентра, 9 сентября местами по Ставропольскому краю ожидается грозовой дождь, возможен сильный, с градом. Температура воздуха +24°…+29°. Ветер северо-западный, порывами до 18 м/с.

Что касается краевого центра, то в первой половине дня в городе возможны грозы. Ветер до 11 м/с. Температура воздуха до плюс 26 градусов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Октябрьский район Ставрополя к своему официальному Дню рождения 18 сентября получит благоустроенный обновлённый сквер у кинотеатра «Ставрополец».

Там уже установили детский городок, сделали заезд и парковку, продолжается озеленение.

А ещё смонтировали современную просторную сцену, которую будет видно почти из любого уголка сквера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе можно бесплатно получить профессию экскурсовода

В рамках четырёхдневного курса обучающиеся получат не только теоретические, но и практические знания (подробнее)