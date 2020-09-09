На Ставрополье впервые за 60 лет отремонтируют участковую больницу

Стационар сельской больницы включает 9 круглосуточных и 8 коек дневного пребывания. Медучреждение обслуживает около 1200 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участковая больница в селе Казгулак Туркменского района преображается на глазах. Строители взяли хороший темп. Уже заменили коммуникации и кровлю, завершили внутреннюю отделку, ведется обшивка сайдингом наружных стен.

Завершить ремонт, а также благоустроить прилегающую территорию планируют до конца октября 2020 года. Финансирование составило 18 млн рублей из средств краевого бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Стационар сельской больницы включает 9 круглосуточных и 8 коек дневного пребывания. Медучреждение обслуживает около 1200 человек. В региональном бюджете в этом году профинансирован капремонт 70 объектов здравоохранения 11 городских и 14 сельских медицинских организаций.

Полным ходом идет ремонт больниц, поликлиник, роддома, стационаров, врачебных амбулаторий, производится замена лифтов. В общей сложности на эти цели предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился у 127 жителей региона. Число заболевших в крае достигло 13129. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих пациентов с подтвержденным диагнозом.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. С медицинского наблюдения в связи с выздоровлением сняты еще 193 человека.

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