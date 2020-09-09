УРАЛСИБ стал одним из лидеров по объемам выдачи жилищных кредитов

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Портал Банки.ру определил лидеров среди российских банков по размеру ипотечного портфеля и по объемам ипотечного кредитования в первом полугодии текущего года. Согласно исследованию, Банк УРАЛСИБ (ПАО) вошел в Топ-10 рейтинга российских ипотечных банков.

Размер ипотечного портфеля УРАЛСИБа на 1.07.2020 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 80,4 млрд рублей. Сумма выданных ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года достигла 15,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 32%.

Ознакомиться с условиями ипотечных программ и подать заявку на получение жилищного кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 536 банкоматов, 522 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.