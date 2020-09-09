Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

На Ставрополье приступили к решению проблем людей, обратившихся на Прямую линию губернатора. Начнем с тех, которые касались ожидания возобновления работы лифтов после замены по региональной программе капитального ремонта.

Так, в Ставрополе в доме № 259 по улице Лермонтова уже установили новое оборудование. Из сроков подрядчики не вышли, сообщают в управлении Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.

11 сентября инспектор Ростехнадзора выедет на адрес, и после его заключения лифт будет пущен. Заявительницу попросил потерпеть еще пару дней.

А вот работы по замене лифтового оборудования на втором адресе – улица Ленина, 470 – были завершены немного раньше, 27 августа. Поэтому сегодня, 9 сентября, после исправления замечаний первой приемки, жильцы уже могут праздновать ввод лифта в эксплуатацию.

Во дворе дома начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев встретился с заявителем и разъяснил, из каких мероприятий складывается нормативный срок запуска лифта: помимо собственно строительно-монтажных и пусконаладочных работ, необходимо время на испытания, оформление документов, приемку специалистами Ростехнадзора.

Также к губернатору региона обратился житель дома № 7 по улице Серова в Ставрополе. Мужчина был обеспокоен состоянием газопровода и трещиной на фундаменте. Состояние фасадной разводки газопровода признано удовлетворительным.

Инспекторы управления не выявили неисправностей и отклонений, которые могли бы создать угрозу жизни и здоровью жильцов. Трещина прошла по отделочному слою цоколя, управляющая компания ее заделала.

Других трещин не обнаружили. В ответе заявителю сообщили, что ремонт цоколя здания входит в перечень работ, которые выполняются по программе капитального ремонта фасада. В этом доме он запланирован на ближайшие два года.

Напомним, губернатор подчеркнул, что реагировать на запросы от населения следует на всех уровнях незамедлительно.

— Люди верят только в наши действия. Вопросов и жалоб станет меньше, если мы всегда будем отрабатывать их эффективно. И будем незамедлительно реагировать на любые факты несправедливого отношения к людям, — объяснил Владимир Владимиров.

Обращения, поступающие на прямые линии губернатора, глава края держит на контроле. Как прозвучало около половины из них уже выполнено, остальные находятся в работе. Большая часть просьб наших земляков связана с работой жилищно-коммунального комплекса и водоснабжением сел края.

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