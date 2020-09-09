На Ставрополье безработные родители получат в сентябре дополнительные выплаты на детей

Если официально зарегистрированы в качестве безработных оба родителя, то доплата на детей назначается одному из них Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России приняло решение продлить в сентябре выплату по 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона россиян, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.

На Ставрополье дополнительные выплаты коснутся более 36 тысяч официально зарегистрированных безработных граждан в отношении свыше 66 тысяч их несовершеннолетних детей.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, их начнут перечислять не ранее 20 сентября, после поступления в край средств из федерального бюджета.

Никаких заявлений подавать не нужно, если безработные ставропольцы уже получали ранее такие выплаты.

Они будут произведены автоматически, в беззаявительном порядке. Остальным жителям региона, если они находятся на учете в органах занятости в качестве безработных, необходимо представить копию свидетельств о рождении своих несовершеннолетних детей через Личный кабинет на краевом портале stavzan.ru, либо предоставить эти документы лично, предварительно записавшись в службу занятости.

Если официально зарегистрированы в качестве безработных оба родителя, то доплата на детей назначается одному из них.

На Ставрополье до конца 2020 года на выплату пособия по безработице, включая доплату на детей, планируется выделить более 1 млрд рублей.

Напомним, что эта мера государственной поддержки безработных граждан действует с начала пандемии по решению президента России Владимира Путина.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье приступили к решению проблем людей, обратившихся на Прямую линию губернатора. Начнем с тех, которые касались ожидания возобновления работы лифтов после замены по региональной программе капитального ремонта.

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