В Михайловске школьник попал под колеса автомобиля

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Инцидент произошел 9 сентября, около 07:30, на улице Ишкова в Михайловске. Водитель машины Шевроле Авео сбил 8-летнего пешехода, которой выбежал на проезжую часть дороги с однополосным движением в обе стороны вне пешеходного перехода.
«Медвежью услугу» оказали ребенку и водители встречного направления, которые остановились, когда мальчик начал перебегать дорогу.
После чего на второй полосе его сбил автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
С переломом голени и травмой головы школьника доставили в больницу. За рулем автомобиля был 55-летний житель Михайловска.
Известно, что в момент ДТП он был трезв. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.
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