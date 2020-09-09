В Михайловске школьник попал под колеса автомобиля

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 9 сентября, около 07:30, на улице Ишкова в Михайловске. Водитель машины Шевроле Авео сбил 8-летнего пешехода, которой выбежал на проезжую часть дороги с однополосным движением в обе стороны вне пешеходного перехода.

«Медвежью услугу» оказали ребенку и водители встречного направления, которые остановились, когда мальчик начал перебегать дорогу.

После чего на второй полосе его сбил автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

С переломом голени и травмой головы школьника доставили в больницу. За рулем автомобиля был 55-летний житель Михайловска.

Известно, что в момент ДТП он был трезв. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

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