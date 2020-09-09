Ставрополь перегнали по числу активных пациентов с коронавирусом

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Ставрополь перестал быть лидером по числу "активных" пациентов с коронавирусом в крае. Теперь на первом месте Буденновский район, где сейчас лечат 407 зараженных. Это следует из данных, опубликованных региональным управлением Роспотребнадзора.

В Ставрополе сейчас 375 "активных" больных. На третьем месте Шпаковский район (287), а на четвертом - Нефтекумский городской округ (223). Пятерку закрывает Курской район (188).

По числу выявленных случаев заражения по-прежнему лидирует Ставрополь (2380). За краевой столицей следуют Пятигорск (822), Буденновский район (744), Георгиевский городской округ (623) и Кисловодск (607). Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в Ставрополе (85), Нефтекумском (16), Георгиевском и Минераловодском (оба - по 14) горокругах.

По состоянию на 9 сентября на Ставрополье зафиксировано 13 129 больных. Выздоровели 9032, скончались - 257.

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