На Ставрополье от сахарного диабета на полях гибнут мыши

«Мыши тоже хотят есть», сказали бы зоозащитники, прочитав эту новость. Дело в том, что в нашем крае в этом году из погодно-климатических условий полностью высохли подсолнечник и кукуруза. По всей видимости, полевые мышевидные грызуны не растерялись, а сосредоточились на посевах сахарной свеклы.

Но из-за того, что корнеплод сухой, вредителю сложно поддержать водный баланс. Поэтому в регионе отмечается частичная гибель грызунов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра по Ставропольскому краю.

Так, мышиный падеж обнаружили во время проверок посевных качеств семян озимых колосовых, которые специалисты проводят на полях.

Сейчас проверено 4017 тонн. Все партии соответствуют ГОСТу. На повторных просевах гречихи приняты меры против мышей. Специалисты продолжают мониторить ситуацию по фитосанитарному состоянию посевов.