«Цифра» для «Сигнала»

По информации управления информационных технологий завода «Сигнал», на предприятии приступили к завершающей стадии внедрения «1С ERP: Управление производственным предприятием».

В рамках третьей очереди сегодня идет конструкторско-технологическая подготовка производства с актуализацией ресурсных спецификаций по всем изделиям производственной программы 2020 - 2021 года. Также продолжается отработка функционала объемно-календарного планирования с формированием тестовых сценариев годового планирования: продаж, производства, обеспечения производства.

Сейчас подразделения приступили к созданию регламентов взаимодействия по каждому направлению автоматизации. Итогом этого проекта для предприятия должны стать четкость и еще большая прозрачность всех логистических производственных цепочек, процессов продаж и закупок.