В Ставрополе женщина несла по улице огромный пакет с коноплей

В пересчете на сухое вещество общая масса растений составила около 1,5 килограмма Фото: Архив "КП"

Днем по проселочной дороге от хутора Грушевого в сторону Юго-западного района Ставрополя шла женщина с огромным пакетом конопли.

В это время ее остановили полицейские. Во время досмотра правоохранители изъяли у 43-летней ставропольчанки пакет с наркосодержащими растениями.

Результаты экспертизы показали, что это тетрагидроканнабинол.

В пересчете на сухое вещество общая масса растений составила около 1,5 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Женщину доставили в отдел полиции. Там она призналась, что нарвала наркосодержащие растения для личного употребления.

Против ранее судимой ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Страшная квартира»: на Ставрополье четырехлетняя девочка оказалась запертой с мертвой бабушкой

Спасатели проникли через окно в квартиру пенсионерки, где перед ними предстала жуткая картина (подробнее)