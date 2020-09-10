На Ставрополье осудят четырех мужчин, пытавшихся передать взятку сотруднику УФСБ

После чего их задержали сотрудники спецслужбы. Собранные доказательства передали в суд для дальнейшего рассмотрения Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Буденновска.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками).

Также им предъявлено обвинение по статье «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, с июня 2018 года один из обвиняемых, будучи предпринимателем, на рынке в Буденновске продавал контрафактную табачную продукцию.

В декабре его незаконную деятельность пресекли, и контрафакт на общую сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей был изъяли.

После этого мужчина для передачи денег начальнику отдела в Буденновске УФСБ России по краю за решение вопроса о прекращении проверочных мероприятий в отношении него и возврат ранее изъятого привлек трех своих знакомых.

Обвиняемые, выступая посредниками, передали оперативнику УФСБ, действовавшему в рамках ОРМ, 300 тысяч рублей. После чего их задержали сотрудники спецслужбы. Собранные доказательства передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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