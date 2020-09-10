На Ставрополье пьяный водитель пожаловался полицейским на потерю памяти

В Ессентуках правоохранители остановили иномарку, за рулем которой был нетрезвый водитель. Предъявить документы, удостоверяющие личность, водительское удостоверение, и иные документы, разрешающие управление, он отказался.

Объяснил это тем, что они отсутствуют. Мужчину доставили в Отдел МВД России по Ессентукам для установления личности и составления необходимых материалов по имеющимся признакам опьянения у гражданина.

Водителем оказался 38-летний местный житель, который жаловался на провалы в памяти и внезапные боли конечностей. Ему вызвали скорую помощь, которая каких-либо травм не зафиксировала.

Ставропольцу предложили пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте. Он отказался. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После этого ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Там прибор показал наличие 0,89 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Теперь ставропольцу грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

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