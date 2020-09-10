Пятигорского лихача не уберегла от штрафа наклейка на номере автомобиля

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

На Ставрополье водитель-лихач заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение скоростного режима. Так, камера, установленная на федеральной автодороге «Кавказ», проходящей по территории села Курсавка, зафиксировала скорость в 165 км в час, вместо положенных 60 км.

На фотоснимке видно, что водитель «Гранты», очевидно, пытался закрыть номер какой-то наклейкой, которая в пути движения все-таки отклеилась, обнажив цифирно-буквенное обозначение заднего регистрационного знака, кроме первой буквы.

Однако система фиксации снабжена алгоритмом распознавания номеров, поэтому «письмо счастья» незамедлительно ушло в Пятигорск 42-летнему владельцу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Госавтоинспекция края в очередной раз предупреждает водителей о том, что в крае действуют 132 камеры фиксации административных правонарушений, которые «следят» не только за соблюдением скоростного режима водителями, но и за выездом на встречную полосу, не предоставлением преимущества в движении пешеходу, проездом на запрещающий сигнал светофора, проездом за стоп-линию, нарушением движения по полосам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье поезд сбил насмерть школьницу. Трагедия произошла сегодня, 10 сентября в селе Краснокумском Георгиевского городского округа Ставрополья.

Там поезд сбил ученицу 6 класса. Девочка скончалась на месте, пишут очевидцы происшествия.

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