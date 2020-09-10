Стали известны подробности гибели школьницы под колесами поезда на Ставрополье

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что в сети местные жители уже выражают свое мнение и свои варианты, как произошла трагедия. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Трагедия произошла вчера, 9 сентября, около 09 :45, на 1870 км перегона станций «Георгиевск - Зольский».

Там проходящий пассажирский поезд сообщением «Анапа - Владикавказ» сбил жительницу Георгиевского городского округа 2008 года рождения. Школьница скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Известно, что следователи осмотрели место происшествия с применением криминалистической техники. Уже опрошены очевидцы трагедии.

В ведомстве сообщили, что организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетней девочки на железной дороге.

- Назначен комплекс необходимых исследований, организованы необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что в сети местные жители уже выражают свое мнение и свои варианты, как произошла трагедия. Большинство ставропольцев продолжают выражать соболезнования родным и близким девочки:

- Соболезную родителям и всем близким. Дети, думайте о родителях, как им пережить такое. Берегите себя, - пишет ставропольчанка;

-Извините, но как можно было не увидеть, или не услышать поезд? Я живу рядом с рельсами, и когда поезд едет, весь дом трясёт. А от его шума просыпаюсь и среди ночи. Соболезную, родителям ребёнка, - пишет другая жительница Георгиевского округа.

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