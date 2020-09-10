На Ставрополье осудили мужчину за убийство трех человек

Против подозреваемого было возбуждено два уголовных дела: «»бийство двух и более лиц)» и «Покушение на убийство» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд приговорил к 23 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев жителя Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, 1 июня 2019 года ночью злоумышленник находился на территории гаражного кооператива Пятигорска.

Там он в компании пяти мужчин распивал спиртные напитки. Между ними произошел конфликт на почве неприязненных отношений. Во время ссоры злоумышленник нанес от одного до пяти ударов кухонным ножом по туловищу четырех мужчин.

Один из собутыльников от полученных травм скончался на месте, двое – в городской больнице.

Против подозреваемого было возбуждено два уголовных дела: «»бийство двух и более лиц)» и «Покушение на убийство».

В итоге суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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